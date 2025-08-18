Slušaj vest

Apelaciono odeljenje Suda Bosne i Hercegovine odbilo je žalbu Milorada Dodika na odluku Centralne izborne komisije (CIK) kojom mu je oduzet mandat predsednika Republike Srpske, potvrđeno je za Klix.ba.

Ovim Dodik i zvanično više nije na toj funkciji, pišu tamošnji mediji, a CIK je dužan da raspiše prevremene izbore za predsednika entiteta.

Podsetimo, CIK je ranije doneo odluku o prestanku njegovog mandata, ali ona je mogla stupiti na snagu tek nakon pravosnažnosti, odnosno potvrde Apelacionog odeljenja Suda BiH.

Iako su Dodikovi advokati tvrdili da postoje pravni razlozi za poništenje odluke, sud je odbacio njihovu žalbu.