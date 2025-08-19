HOROR KOD KONJICA! Muškarac poginuo, žena pronađena teško povređena u jarku dubokom 10 metara! (FOTO)
Centar za edukaciju medicinskih spasilaca Federacije BiH (CEMS FBiH) je nešto iza ponoći primio dojavu Policijske uprave Konjicda se u mestu Tuščica dogodila nesreća u kojoj je ženska osoba povređena, dok je njen suprug nestao.
Pripadnici GSS Prenj i CEMS FBiH ubrzo su iznad naselja Tuščica pronašli povređenu ženu u jarku dubokom oko 10 metara, sa teškim telesnim povredama.
Posle medicinskog zbrinjavanja od strane tima CEMS FBiH, usledio je zahtevan tehnički transport i nošenje do sanitetskog vozila.
Istovremeno, drugi deo tima zajedno sa pripadnicima PU Konjic sprovodio je potragu za suprugom povređene osobe.
Nedugo zatim, muškarac je pronađen u beživotnom stanju, a mesto događaja je preuzela PU Konjic radi vršenja uviđaja, prenosi "Avaz".
(Kurir.rs/Avaz)