Centar za edukaciju medicinskih spasilaca Federacije BiH (CEMS FBiH) je nešto iza ponoći primio dojavu Policijske uprave Konjicda se u mestu Tuščica dogodila nesreća u kojoj je ženska osoba povređena, dok je njen suprug nestao.

Akcija spasavanja teško povređene žene kod Konjica. Njen suprug je nažalost pronađen mrtav. Foto: Facebook/Gorska Služba Spašavanja PRENJ

Pripadnici GSS Prenj i CEMS FBiH ubrzo su iznad naselja Tuščica pronašli povređenu ženu u jarku dubokom oko 10 metara, sa teškim telesnim povredama.

Posle medicinskog zbrinjavanja od strane tima CEMS FBiH, usledio je zahtevan tehnički transport i nošenje do sanitetskog vozila.

Istovremeno, drugi deo tima zajedno sa pripadnicima PU Konjic sprovodio je potragu za suprugom povređene osobe.

Nedugo zatim, muškarac je pronađen u beživotnom stanju, a mesto događaja je preuzela PU Konjic radi vršenja uviđaja, prenosi "Avaz".

(Kurir.rs/Avaz)

