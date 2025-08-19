Nemačka granična policija je tokom rutinske kontrole oduzela kamper i električni motocikl porodici iz BiH
Nemci oduzeli kamper porodici iz BiH!
Pripadnici nemačke granične policije tokom vikenda imali su veliki broj intervencija, a u jednom slučaju radilo se o porodici iz Bosne i Hercegovine.
Naime, granična policija je zaustavila kampersa francuskim registarskim tablicama, koji je u vlasništvu porodice iz Bosne i Hercegovine.
Sve se desilo na putu A8, u blizini Tajsendorfa. Tokom kontrole i pretresa otkriveno je da je reč o kamperu koji je nedavno stavljen na listu za zaplijenu u Hrvatskoj.
Pored spornog kampera, policija je kod ove porodice otkrila i električni motocikl, čije poreklo porodica nije mogla da dokaže.
Porodici su oduzeti i kamper i motocikl, a protiv njih će biti podnesena prijava za primanje ukradene robe.
