Pripadnici nemačke granične policije tokom vikenda imali su veliki broj intervencija, a u jednom slučaju radilo se o porodici iz Bosne i Hercegovine.

Naime, granična policija je zaustavila kampersa francuskim registarskim tablicama, koji je u vlasništvu porodice iz Bosne i Hercegovine.

Sve se desilo na putu A8, u blizini Tajsendorfa. Tokom kontrole i pretresa otkriveno je da je reč o kamperu koji je nedavno stavljen na listu za zaplijenu u Hrvatskoj.

Pored spornog kampera, policija je kod ove porodice otkrila i električni motocikl, čije poreklo porodica nije mogla da dokaže.