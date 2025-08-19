Slušaj vest

Narodni poslanici u skupštini Republike Srpske mogli bi odlučivati o ostavci Radovana Viškovića na mestu premijera Srpske u petak, 22. avgusta, ukoliko do tada na adresu parlamenta stigne zvanična Viškovićeva ostavka.

Kako je za "Nezavisne novine" rekao Nenad Stevandić, predsednik Narodne skupštine Republike Srpske, u petak će biti održana sednica parlamenta na kojoj će se raspravljati o najavljenom referendumu i presudi predsedniku Miloradu Dodiku, a da će na dnevni red te sednice biti dodato odlučivanje o ostavci premijera, ako dobiju obrazloženje i zahtev da se o tome odlučuje.

Radovan Višković Foto: Printscreen YouTube

- Čim dobijemo obrazloženje i ostavku gospodina Viškovića, odmah ćemo zakazati Kolegijum i nakon toga skupštinu. Svakako imamo zakazanu sednicu u petak, pa ćemo u tom slučaju samo dodati tačku dnevnog reda koja se tiče ostavke na već zakazanu sednicu. U ovom momentu po pitanju ostavke i sednice NS RS, nemamo još samo datum, ali mi tu tačku na dnevni red možemo dodati 24 časa pre početka sednice koju smo već zakazali. Ako gospodin Višković to dostavi na vreme, o tome možemo pričati već u petak, a na dnevnom redu sednice koja će biti održana tada je rasprava o referendumu i stavu Narodne skupštine prema presudi Miloradu Dodiku, jer su sada već poznate sve odluke proistekle iz Šmitove odluke - poručio je Stevandić.

Nenad Stevandić Foto: Printscreen/X

Predsednik NS RS rekao je da se o ostavci premijera ne raspravlja već samo glasa.

- Mislimo da to može biti sve do petka pa taman da na istoj sednici rešimo, ne bi pravili troškove. Ostavka je tehničko pitanje, procedura nije sporna i ne postoji ništa što se tu može desiti između - rekao je Stevandić.

1/13 Vidi galeriju Milorad Dodik Foto: EPA/Nidal Saljic, MIKHAIL TERESHCHENKO/SPUTNIK/KREMLIN POOL/SPUTNIK POOL