- Ili će pobediti stranci ili volja naroda. Verujem da će pobediti volja našeg naroda - naveo je Milorad Dodik, koji je prisustvovao proslavi krsne slave grada Doboja.

Istakao je da nema nameru da poštuje okupacionu silu.

- Imam mandat i nastaviću raditi svoj posao. Neću dozvoliti da Republiku Srpsku ponižavaju - jasan je Dodik.

Dodik je istakao da su mu sudile sudije koje su bile vojne sudije u toku građanskog rata u BiH, a koji su poznati srbomrsci, okrenuti tome da Srbima isključivo nanesu udarac i zlo.

Podsetio je da je Sena Uzunović bila vojni sudija u Konjicu i nije procesuirala ubice porodice Golubović, gde je ubijen profesor Gimnazije, njegova supruga i njihova dva maloletna sina.

- Sa druge strane, tu je dimenzija stranca. Stranac je došao ovdje da rešava demokratiju. Videćemo, ili će biti demokratska volja našeg naroda ili će oni pobediti. Ja verujem da će pobediti volja našeg naroda - rekao je Dodik.

On je istakao da se Republika Srpska nalazi pod stalnim hibridnim ratom od strane stranaca, pre svega Šmita, ali i mrzilačkim napadima muslimana koji nikada ne prestaju.

- Kod njih je sve nakaradno, zalažu se za Dejtonski sporazum, a onda kažu da je to ludačka košulja. Dejtonski sporazum je propao, neko će jednog dana odsvirati kraj, a mi toga dana sigurno nećemo biti u BiH - istakao je Dodik.

Istakao je da će Republika Srpska sve rešiti mirno.

- Pozivam narod da nađe u sebi razloge Republike Srpske i izađemo na dva referenduma. Prvi će biti ovaj koji će odbiti to njihovo nastojanje, a drugi će biti na bazi neprihvatanja volje prvog referenduma za šta mi vjerujemo da će tako biti - rekao je Dodik.