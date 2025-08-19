ČAKIJOM UDARIO POZNANIKA KOD ŠTANDA ZA LUBENICE! Žrtva ima posekotinu grudnog koša, motiv napada novčani dug, policija uhapsila napadača iz Dervente
Dervenćanin M.P. uhapšen je zbog sumnje da je čakijom napao i povredio muškarca M.R. iz Broda, kome je naneo posekotinu grudnog koša.
Kako saznaje ATV iz Banjaluke, sve se odigralo na štandu za lubenice, uz magistralni put u Brodu.
Osumnjičeni i žrtva se dobro poznaju, a sumnja se da je motiv napada navodni novčani dug.
U PU Doboj navode da je M.P. uhapšen juče u 16.10 časova zbog sumnje da je počinio krivično delo telesna povreda.
- M.P. se sumnjiči da je isti dan hladnim oružjem, odnosno preklopnim nožem napao muškarca iz Broda. Oštećeni je zadobio telesne povrede i pružena mu je lekarska pomoć u Domu zdravlja u Brodu. O svemu navedenom obavešten je dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Doboj - saopštila je PU Doboj.
