Dervenćanin M.P. uhapšen je zbog sumnje da je čakijom napao i povredio muškarca M.R. iz Broda, kome je naneo posekotinu grudnog koša.

Kako saznaje ATV iz Banjaluke, sve se odigralo na štandu za lubenice, uz magistralni put u Brodu.

Osumnjičeni i žrtva se dobro poznaju, a sumnja se da je motiv napada navodni novčani dug.

124428.jpg
Foto: Rtrs

U PU Doboj navode da je M.P. uhapšen juče u 16.10 časova zbog sumnje da je počinio krivično delo telesna povreda.

- M.P. se sumnjiči da je isti dan hladnim oružjem, odnosno preklopnim nožem napao muškarca iz Broda. Oštećeni je zadobio telesne povrede i pružena mu je lekarska pomoć u Domu zdravlja u Brodu. O svemu navedenom obavešten je dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Doboj - saopštila je PU Doboj.

(Kurir.rs/ATV/Foto: Ilustracija)

