FUJ, BLJAK! Iz slavine izašla „konjska dlaka”, dugački parazit se brčka u plastičnoj posudi! Užas u Banjaluci! (VIDEO)
Na društvenim mrežama pojavio se snimak na kojem se vidi kako je Banjalučanimaiz slavine izašao organizam nalik crvu.
Korisnici Fejsbuka su uz objavu postavili i pitanje: "Kakvu mi to vodu pijemo?"
Iz banjalučkog "Vodovoda" su za "Nezavisne novine" pojasnili da je reč o organizmu poznatom kao Gordius, u narodu poznat kao "konjska dlaka".
- Ovi crvoliki organizmi često izazivaju zabrinutost kada se pojave u vodi, ali razloga za paniku nema. Oni ne dolaze iz gradskog cevovoda, već se razvijaju na spoljašnjim instalacijama - naveli su iz Vodovoda.
Iz "Vodovoda" su pojasnili šta je to Gordius i kako dospeva u vodu.
Šta je gordius?
Gordius je dugačak, tanak crvoliki organizam koji podseća na konjsku dlaku, otuda i narodni naziv. Može dostići dužinu i do 1 metar, ali je vrlo tanak (prečnik mu je svega 1-3 mm). Odrasli oblici žive u vodi - najčešće u barama, potocima i bunarima - dok larve parazitiraju u telima insekata poput skakavaca, zrikavaca ili buba.
Kako dospeva u vodu?
Prisusustvo jedinki valjkastog crva vrste Gordius spp u vodi za piće je retka pojava i najčešće je posledica lokalnih uslova koji pogoduju rastu i razvoju ovih organizama, kakvi su spoljašnje česme na koritu, istakanje vode preko gumenog creva položenog na zemlju koja se intenzivno navodnjava ili creva uronjenog u vodu.
Takođe se mogu pojaviti u kupatilima, gde insekti uđu kroz otvorene prozore u potrazi za vlažnim mestima.
Odrasli gordiusi izlaze iz svojih insekatskih domaćina i ulaze u vodu kako bi se razmnožavali. Ukoliko se nalaze u blizini izvora vode za piće, poput bunara ili rezervoara, mogu završiti u vodi - naročito ako nema zaštitne mreže ili poklopca.
Poenta je da u vodu, ukoliko ih primetite, nisu dospeli iz gradskog cevovoda, nego su se razvili na samoj spoljašnjoj instalaciji.
Gordiusi nisu opasni po ljude. Oni ne parazitiraju ni ljude ni domaće životinje, niti prenose bolesti. Ukoliko se slučajno unesu u organizam putem vode, prolaze kroz probavni trakt bez ikakvih posledica, jer ne mogu da prežive u čoveku.