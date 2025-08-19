Slušaj vest

Na društvenim mrežama pojavio se snimak na kojem se vidi kako je Banjalučanimaiz slavine izašao organizam nalik crvu.

Korisnici Fejsbuka su uz objavu postavili i pitanje: "Kakvu mi to vodu pijemo?"

Iz banjalučkog "Vodovoda" su za "Nezavisne novine" pojasnili da je reč o organizmu poznatom kao Gordius, u narodu poznat kao "konjska dlaka".

- Ovi crvoliki organizmi često izazivaju zabrinutost kada se pojave u vodi, ali razloga za paniku nema. Oni ne dolaze iz gradskog cevovoda, već se razvijaju na spoljašnjim instalacijama - naveli su iz Vodovoda.

Iz "Vodovoda" su pojasnili šta je to Gordius i kako dospeva u vodu.

Šta je gordius?

Gordius je dugačak, tanak crvoliki organizam koji podseća na konjsku dlaku, otuda i narodni naziv. Može dostići dužinu i do 1 metar, ali je vrlo tanak (prečnik mu je svega 1-3 mm). Odrasli oblici žive u vodi - najčešće u barama, potocima i bunarima - dok larve parazitiraju u telima insekata poput skakavaca, zrikavaca ili buba.

Kako dospeva u vodu?

Prisusustvo jedinki valjkastog crva vrste Gordius spp u vodi za piće je retka pojava i najčešće je posledica lokalnih uslova koji pogoduju rastu i razvoju ovih organizama, kakvi su spoljašnje česme na koritu, istakanje vode preko gumenog creva položenog na zemlju koja se intenzivno navodnjava ili creva uronjenog u vodu.

Takođe se mogu pojaviti u kupatilima, gde insekti uđu kroz otvorene prozore u potrazi za vlažnim mestima.

Odrasli gordiusi izlaze iz svojih insekatskih domaćina i ulaze u vodu kako bi se razmnožavali. Ukoliko se nalaze u blizini izvora vode za piće, poput bunara ili rezervoara, mogu završiti u vodi - naročito ako nema zaštitne mreže ili poklopca.

Poenta je da u vodu, ukoliko ih primetite, nisu dospeli iz gradskog cevovoda, nego su se razvili na samoj spoljašnjoj instalaciji.