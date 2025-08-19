Cisterna udarila ženu u Konjicu koja je s teškim telesnim povredama hitno prebačena u bolnicu
UŽAS U KONJICU! Cisterna udarila ženu, papuče ostale na asfaltu, semafori ugašeni!
U Konjicuje jutros oko 9:30 sati došlo do teške saobraćajne nezgode u kojoj je cisterna udarila stariju ženu, koja je tom prilikom zadobila teške povrede. Sve se desilo na glavnoj gradskoj saobraćajnici, gde se i dalje nalaze papuče povređene žene, javlja "Avaz".
Dodatne poteškoće stvorio je problem saobraćajne signalizacije u Konjicu, gde su semafori ugašeni kako bi se ubrzao protok vozila usled letnih gužvi. Zbog nesreće je došlo do velikih zastoja, pa se od Podorašca do Konjica formirala kolona vozila duga nekoliko kilometara.
(Kurir.rs/Avaz)
