Slušaj vest

U Konjicuje jutros oko 9:30 sati došlo do teške saobraćajne nezgode u kojoj je cisterna udarila stariju ženu, koja je tom prilikom zadobila teške povrede. Sve se desilo na glavnoj gradskoj saobraćajnici, gde se i dalje nalaze papuče povređene žene, javlja "Avaz".

Dodatne poteškoće stvorio je problem saobraćajne signalizacije u Konjicu, gde su semafori ugašeni kako bi se ubrzao protok vozila usled letnih gužvi. Zbog nesreće je došlo do velikih zastoja, pa se od Podorašca do Konjica formirala kolona vozila duga nekoliko kilometara.

(Kurir.rs/Avaz)

Ne propustiteBosna i HercegovinaHOROR KOD KONJICA! Muškarac poginuo, žena pronađena teško povređena u jarku dubokom 10 metara! (FOTO)
konjic.jpg
Hrvatska"NAS IZ HVO JE BILO 600 I SVE SU NAS SPASILI SRBI" Hrvatski ratni veteran ekskluzivno za Kurir: Prenesite ljudima u Srbiji ovo - dugujem im svoj život!
IMG-20250803-WA0051.jpg
Bosna i HercegovinaDODIK: GLAVA MI JE UCENJENA NA MILION EVRA, ALI SE NE PLAŠIM Predsednik Republike Srpske dobio informaciju o "grupa iz Konjica, okupljenu oko nekih biznismena"
dodkik01 AP Armin Durgut.jpg
Bosna i HercegovinaPRVI SNIMAK SA MESTA NESREĆE U KOJOJ JE POGINULA PORODICA U sudaru kamiona i automobila stradali roditelji i DVOJE dece - detalji tragedije kod Konjica
mup-unskosanski-kanton.jpg