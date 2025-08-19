Slušaj vest

Iz UKC RS kažu da je pacijent N.Đ. hospitalizovan u Klinici za anesteziju i intenzivno lečenje.

- Pacijent je primljen u politraumatizovanom stanju, dijagnostički obrađen i operisan. Priključen je na aparat za mehaničku ventilaciju, životno ugrožen, te su sve dalje prognoze krajnje neizvesne – navode iz UKC RS.

Dodaju da je pacijent V.S. takođe hospitalizovan u Klinici za anesteziju i intenzivno lečenje, primljen u politraumatizovanom stanju, dijagnostički obrađen i zbrinut, te je za sada stabilnih vitalnih parametara i ostaje na praćenju i lečenju u ovoj Klinici.

Kako dalje navode, dva pacijenta su nakon saobraćajne nesreće zbrinuta u Urgentnom centru.

- Jedan je uz lekarske preporuke pušten na kućno lečenje, dok se za drugog očekuje otpust – rekli su iz UKC RS.

Povređeno 5 osoba

U Kliniku za dečiju hirurgiju je primljena i devojčica, ali bez povreda radi opservacije. Navode da je odrađena sva neophodna dijagnostika i stabilnog je zdravstvenog stanja.

Nesreća se dogodila sinoć oko 20.30, a učestvovala su dva automobila.

- Policijski službenici Policijske stanice Čelinac izvršili su uviđaj na licu mesta saobraćajne nesreće koja se dogodila sinoć oko 20.33 na regionalnom putu Ukrina-Klupe u mesto Šnjegotina Velika. U nesreći je učestvovao automobil “folksvagen” kojim je upravljao N.Đ. iz Čelinca i G.P. iz Čelinca koji je upravljao “renoom”. U nesreći je pet osoba zadobilo telesne povrede i lekarska pomoć im se ukazuje u Univerzitetsko-kliničkom centru Republike Srpske. O svemu navedenom obavešten je dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva u Banjaluci - saopšteno je iz Policijske uprave Banjaluka.