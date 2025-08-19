Slušaj vest

Nastavljaju se snažni politički potresi u Republici Srpskoj. Samo dve sedmice nakon što je Centralna Izborna Komisija poništila mandat Miloradu Dodiku, usledio je novi šok. Premijer Republike Srpske Radovan Višković juče je podneo ostavku.

Šta stoji iza ovih dramatičnih poteza za Kurir televiziju objasnio je karijerni diplomata, Zoran Milivojević.

"VOLJA SRPSKOG NARODA JE UKINUTA" Milivojević o situaciji u Republici Srpskoj: Moramo se vratiti na ono što garantuje mir - Izvorni Dejtonski sporazum Izvor: Kurir televizija

- Ostavka je jedan od instrumenata u pokušaju da se parira odlukama, od visokog predstavnika do sudova. Ovo nije rezultat krize koalicije i političke krize u RS, mimo onoga što već imamo na sceni, već rezultat političkog i taktičkog poteza kako da se Republika Srpska postavi sada - kaže Milivojević.

Milivojević dalje navodi da je suština u odbrani izvornog dejtonskog sporazuma, odnosno da je BiH država sastavljena od dva entiteta i tri naroda:

- Ovo što se dešava je rezultat stranog faktora, to su odluke visokog predstavnika koji nije legalan i nema legitimitet, a preuzeo je zakonodavnu vlast i počeo da donosi odluke koje osporavaju dejtonski sporazum. U skladu sa sporazumom, svaki entitet ima svoje institucije koje su izvor volje konstitutivnih naroda. Predsednik Dodik je proizvod volje svog naroda - kaže Milivojević.

On dalje objašnjava da je ovde ukinuta volja srpskog naroda, pa je referendum legitimno i legalno sredstvo na kome se najefikasnije može izraziti volja srpskog naroda u Republici Srpskoj.

- Rusija i EU imaju različite stavove, Rusija ne učestvuje u Savetu za implementaciju mira gde je bila stalni član. Razilaze se oko stava prema izvornom dejtonskom sporazumu jer se Rusija protivi pokušaju revizije izvornog dejtonskog sporazuma i zalaže se za ono što on jeste bio izvorno - kaže Milivojević.

Milivojević kaže da je važno da se vratimo na prvobitno stanje koje je garantovalo funkcionisanje države BiH, pa da se poštuju dva entiteta i njihove institucije.

- Treba vratiti mogućnost da Srbi mogu da izražavaju volju svog naroda u skladu sa funkcijom koju imaju. Referendum je izraz volje i osamostavljivanje nije toliko realno jer zapadne sile to neće dozvoliti. Optimalno je da se vratimo na pređašnje stanje - kaže Milivojević.

