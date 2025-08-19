Slušaj vest

R.G. je stradalo na licu mesta, dok je I.G. preminulo u zdravstvenoj ustanovi u Ugljeviku, piše Info Bijeljina.

Policijski službenici Policijske stanice Ugljevik izvršili su uviđaj lica mesta kojim je rukovodio dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Bijeljina – naveli su iz Policijske uprave Bijeljina.

Kako Atv saznaje, radi se o supružnicima iz Ugljevika R.G. (73) i I.G. (69), koji su stradali danas u saobraćajnoj nesreći kada su se sudarili sa kamionom kojim je upravljao Ž.P. (55).

Kako su naveli iz policije, R.G. je upravljao automobilom "hjundai" kada je došlo do sudara sa kamionom "mercedes" za čijim volanom je bio Ž.P.