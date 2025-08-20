Sinoć su se u naselju Hadžići potukli arapski državljani, a potom je vozač kolima udario dete.
OPŠTA MAKLJAŽA U SARAJEVU! Potukli se Arapi u naselju Hadžići! Posle tuče vozač kolima udario dete!
- Nije bilo ništa posebno. Došlo je do narušavanja javnog reda i mira. Sve je pod kontrolom - kratko je rečeno iz Operativnog centra MUP-a Kantona Sarajevo za portal "Avaza".
Prema informacijama Crne hronike, sve se dogodilo u ulici Hadželi, a sukobili su se državljani arapskih zemalja.
Navodno je prvo izbila tuča, a potom je vozač automobila udario dete.
Na terenu su bili pripadnici hitne pomoći i policijski službenici MUP-a Kantona Sarajevo.
