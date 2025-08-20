Slušaj vest

U naselju Hadžići sinoć se odvijala prava drama kada je došlo do tučenešto posle 22 sata.

- Nije bilo ništa posebno. Došlo je do narušavanja javnog reda i mira. Sve je pod kontrolom - kratko je rečeno iz Operativnog centra MUP-a Kantona Sarajevo za portal "Avaza".

Prema informacijama Crne hronike, sve se dogodilo u ulici Hadželi, a sukobili su se državljani arapskih zemalja.

Navodno je prvo izbila tuča, a potom je vozač automobila udario dete.

Na terenu su bili pripadnici hitne pomoći i policijski službenici MUP-a Kantona Sarajevo.

(Kurir.rs/Glas Srpske/Preneo: V.M.)

