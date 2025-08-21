Slušaj vest

Stariji muškarac je preminuo od posledica požara na njivi u brčkanskom naselju Plazulje, kada je pokušao da zapali ostatke strnjike na njivi, potvrđeno je iz Policije Brčko distrikta.

Portparol policije Dževida Hukićević rekla je novinarima da je lekar mrtvozornik, koji je zajedno sa policijskim službenicima izašao na lice mesta, konstatovao smrt lica čiji su inicijali R.L. (72).

Sumnja se da je uzrok smrti gušenje dimom. Telo je prevezeno u gradsku mrtvačnicu gde će biti obavljena obdukcija.

Prema nezvaničnim informacijama, požar je izbio oko 11.00 časova.

U Profesionalnoj vatrogasnoj jedinici Brčko distrikta novinarima je rečeno da su vatrogasci pozvani oko 14.00 časova, kada se vatra već bila otela kontroli, prenosi Srna.

Kurir.rs/Nezavisne

Ne propustiteBosna i HercegovinaSIN USMRTIO MAJKU KOD SOKOCA: Vozio kamion u rikverc pa pregazio nesrećnu ženu! Užas u Republici Srpskoj
Policija Republike Srpske
Bosna i HercegovinaOPŠTA MAKLJAŽA U SARAJEVU! Potukli se Arapi u naselju Hadžići! Posle tuče vozač kolima udario dete!
profimedia0746702292.jpg
Bosna i HercegovinaDVE OSOBE POGINULE U JEZIVOM UDESU KOD UGLJEVIKA: Supružnici u "hjundaiju" se sudarili sa kamionom, tuga u Republici Srpskoj
policija.jpg
Bosna i HercegovinaSTRAVIČNA SAOBRAĆAJKA KOD ČELINCA, IMA MNOGO POVREĐENIH: Sudar "folksvagena" i "renoa", u bolnicu primljena i devojčica
saobraćajna nesreća reka Bosna.jpg