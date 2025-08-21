Slušaj vest

Stariji muškarac je preminuo od posledica požara na njivi u brčkanskom naselju Plazulje, kada je pokušao da zapali ostatke strnjike na njivi, potvrđeno je iz Policije Brčko distrikta.

Portparol policije Dževida Hukićević rekla je novinarima da je lekar mrtvozornik, koji je zajedno sa policijskim službenicima izašao na lice mesta, konstatovao smrt lica čiji su inicijali R.L. (72).

Sumnja se da je uzrok smrti gušenje dimom. Telo je prevezeno u gradsku mrtvačnicu gde će biti obavljena obdukcija.

Prema nezvaničnim informacijama, požar je izbio oko 11.00 časova.

U Profesionalnoj vatrogasnoj jedinici Brčko distrikta novinarima je rečeno da su vatrogasci pozvani oko 14.00 časova, kada se vatra već bila otela kontroli, prenosi Srna.