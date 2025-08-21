Slušaj vest

Na Gradskom groblju Prašnice u Zenici juče je sahranjena Leona Haliti (16) koja je tragično izgubila život u teškoj saobraćajnoj nesreći na magistralnom putu Mostar - Stolac, u mestu Hodbina.

Veliki broj prijatelja, rodbine i sugrađana došao je da se poslednji put oprosti od mlade Zeničanke, koja je svoj život izgubila vraćajući se sa odmora u Neumu.

Podsetimo, Leona se nalazila u vozilu "alfa romeo" kojim je upravljao njen momak Zulfo M. (24). U jednom trenutku vozač je izgubio kontrolu nad vozilom koje je udarilo u drvo.

Teško povređenu Leonu lekari su pokušavali da spase u mostarskoj bolnici, ali, nažalost, bezuspešno.

Iza mlade devojke ostali su otac Sead, majka Ivona, sestre Mia i Tea, te mnogobrojni prijatelji.

Mnogi od njih su se danas oprostili emotivnim porukama: "Zauvek ćeš ostati u našim srcima, anđele", „Nismo se spremili za ovakav rastanak, prerano si otišla“, „Čuvaj nas odozgo, Leona. Tvoje mesto među nama nikad niko neće zauzeti.“

Njen momak zadobio je teške povrede u autu, koji je, kako pričaju očevici, smrskan do neprepoznatljivosti.