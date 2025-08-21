Slušaj vest

U Republici Srpskoj su uhapšene tri osobe, osumnjičene za iskorištavanje dece za pornografiju, u nastavku akcije "Sistem 2025", saopšteno je iz danas Ministarstva unutrašnjih poslova RS.

"Pripadnici Uprave kriminalističke policije, u saradnji sa policijskim službenicima policijskih uprava Doboj, Istočno Sarajevo i Zvornik, uhapsili su S.Ć. iz Modriče, S.H. iz Bratunca i B.Ć. iz Rogatice", naveli su u saopštenju.

Oni se sumnjiče da su koristeći društvene mreže i aplikacije za komunikaciju, pristupali grupama u kojima se delio sadržaj dečije pornografije.

"Takođe, pojedina lica se sumnjiče da su na udaljenim infrastrukturama kreirala skladišni prostor za čuvanje digitalnih podataka koje su se nalazile pod njihovom kontrolom, posle čega su na te skladišne prostore u više navrata pohranjivali sadržaje dečije pornografije", naveli su iz MUP RS.

Policija Republike Srpske Foto: Printscreen/RTRS

Po naredbi nadležnih sudova, na tri lokacije pretresene su kuće, stanovi, stambeni objekti i pokretne stvari koje koriste osumnjičeni, a tokom akcije pronađeni su i oduzeti predmeti koji se mogu dovesti u vezu sa ovim krivičnim delom.

"Nakon završene kriminalističke obrade protiv osumnjičenih će nadležnim tužilaštvima biti podnesen izveštaj", istakli su iz MUP RS.

Policija RS uhapsila je ranije ove nedelje Dervenćanina M.P. zbog sumnje da je čakijom napao i povredio muškarca M.R. iz Broda, kome je naneo posekotinu grudnog koša, a prošle nedelje je tragala za osobama iz svadbene kolone koje su napale vozača koji je zadržavao njihova vozila i oštetile mu auto.