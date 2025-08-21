NAKON ODBIJANJA DODIKOVE NA ODLUKU CIK DA MU ODUZME MANDAT

Sanja Vulić, visoka funkcionerka Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD), najavila je da će ta stranka razmotriti izlazak na prevremene izbore za predsednika Republike Srpske (RS), ako opozicione stranke budu imale svog kandidata.

"Svi zajedno mogli bi se odupreti toj stranoj sili, odnosno ne izaći na izbore, da ne postoji nijedan kandidat. Ako bude samo jedan kandidat iz opozicije, onda ćemo mi definitivno morati, kao odgovorni Srbi, ljudi i političari, zauzeti stav, da li ćemo i mi imati svog kandidata ili ostati pri stavu da ovde nema izbora, ali uz rizik da nam mogu napraviti novo Kosovo - kazala je Vulić za Radio-televiziju Republike Srpske (RTRS).

Aludirala je na situaciju nakon što je u proleće 2023. godine Srpska lista bojkotovala lokalne izbore na severu Kosova.

Vulić je ocenila da SNSD mora da bude spreman "na sve prljave scenarije, jer ovde više nema zakona ni ustava".

Iznela je niz optužbi na račun opozicionih političara, koji, kako je navela, pod mentorstvom Velike Britanije "misle da su sklonili Dodika".

"Nekada i negde pravda mora da pobedi. Možda ovde u BiH ne može, ali u Strazburu mora", navela je ona.

Dodikovi advokati ranije su najavili da će se Sudu u Strazburu žaliti na osuđujuću presudu koju mu je izrekao Sud BiH.

CIK je posle izricanja pravosnažne presude Dodiku, kojom je osuđen na godinu dana zatvora i šest godina zabrane političkog delovanja, zbog neizvršavanja odluka visokog predstavnika, 6. avgusta doneo odluku da Dodiku oduzme predsednički mandat.

Apelaciono veće Suda BiH je 18. avgusta odbilo Dodikovu žalbu na tu odluku CIK, posle čega on zvanično više nije na funkciji predsednika RS.

CIK je dužna da u roku od 90 dana raspiše prevremene izbore za predsednika RS, a Dodik je ranije najavio da neće dozvoliti održavanje tih izbora.