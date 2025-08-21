Slušaj vest

Prijava o mogućem padu letelice stigla je policiji oko 13 sati, ali je dolaskom na teren utvrđeno da nije bilo nesreće, nego prinudnog sletanja izazvanog kvarom na motoru.

Prema dostupnim informacijama, niko nije povređen, a na helikopteru nije zabeležena vidljiva materijalna šteta.

Pilot, državljanin Srbije, tokom celog postupka sletanja bio je u stalnoj komunikaciji sa Sektorom za vanredne situacije Bosne i Hercegovine, kojeg je pravovremeno obavestio o problemu.

Kurir.rs/Avaz

