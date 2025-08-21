Slušaj vest

Sve je teže zadržati mir na teritoriji Republike Srpske. Raspisan je referendum, a predsednik Milorad Dodik najavio je referendumsko pitanje.

Problem ipak nije počeo skoro, jer postoji neprestana atmosfera u Bosni i Hercegovini koja je stalna opomena Srbima.

- Ne tražimo sukobe, već slobodu i poštovanje, koja se ostvaruje putem referenduma i usvajanjem Deklaracije o samoopredeljenju. To je naša poruka - vratite nas na Dejtonski mirovni sporazum. Svoje mišljenje daćemo na referendumu koji će se održati krajem septembra - rekao je Dodik na konferenciji za novinare u Banjaluci, kada je najavio da će 18. ili 25. oktobra biti održan sam referendum.

Na ovu temu za Kurir televiziju govorili su doktor Rajko Petrović, politikolog, Branislav Puhalo, bivši šef obezbeđenja Ratka Mladića, Dragoljub Kojčić, politički filozof, Marko Šćepanović, savetnik potpredsednika Vlade i ministra unutrašnjih poslova, kao i Radimir Pavlović, predsednik udruženja "Most" i Skupštine Opštine Srebrenica.

- Tamo na sceni su alijalni fundamentalisti. To su veliki mudžahedini koji hoće da Bosnu i Hercegovinu pretvore u muslimansku državu, jedinu takvu na Balkanu - kaže Puhalo.

Puhalo kaže da je verovatno da zaista jesu spremni na borbu, ali poručuje da pomere ruke od Republike Srpske i ne diraju srpski narod u Bosni i Hercegovini, jer će se oni inače organizovati i stati sebi u odbranu.

- U Bosni i Hercegovini je situacija uzavrela, ne samo sada već od 1992. godine to nije ni prestalo. Mi smo 1995. godine prešli u fazu da se rat nastavlja politikom i vodi se drugim sredstvima. Muslimanska, odnosno bošnjačka strana, zvanično Sarajevo je uradilo dosta da Hrvati u značajnoj meri budu obespravljeni, kao jedni od konstitutivnih naroda - kaže Petrović.

Petrović kaže da ne treba zaboraviti kako je počeo građanski rat u Bosni i Hercegovini, jer su prvi zločini bili na severu Republike Srpske kada su trupe iz Hrvatske prešle Savu i počinile zločin.

- U Hercegovini i srednjoj Bosni imali smo akciju lipanjske zore kada su Srbi etnički očišćeni sa prostora zapadno od reke Neretve. Onda je 1992. godine to počelo ubijanjem srpskog starog svata, Nikole Gardovića, u Baščaršiji. Ubijen je jer je nosio srpsku trobojku, što je naš običaj. Ciljevi političkog Sarajeva, jer sam siguran da to nije cilj svih bošnjaka muslimana, kao što nije bio ni tad, su dobro zamaskirani ciljevi onoga što je sedamdesetih godina iznešeno - kaže Petrović.

Šćepanović kaže da je bio u trodnevnoj radnoj poseti Trebinju, pa se sastao i sa predsednikom Miloradom Dodikom:

- Dodik ističe da Evropa ima negativan uticaj na sva ova politička dešavanja u vezi sa BiH i Republikom Srpskom. Nametnuli su Šmita da postavlja ustavna pitanja, donosi zakone i prisiljava organe da donose neustavne odluke - kaže on.

Kojčić kaže da se ne plaši izjava Nasera Orića, jer postoje i politički faktori kao i međunarodne okolnosti koje određuju situaciju svuda, pa i u Bosni i Hercegovini:

- Ovo više znači za unutrašnju politiku. Nije glavni Orić, on je u holivudskom smislu profilisanja bitan, naučio se malo da priča i ima prijatelje svuda. Za nas treba da bude predmet upozorenja nova generacija političara školovana na Harvardu koja će odrediti priču - kaže Kojčić.

Pavlović: Taj deo BiH nije siguran za Srbe - Sve nam se isto ponavlja već 100 godina Izvor: Kurir televizija

- Poslednji put sam bio u Sarajevu pre par meseci. Srbi manje sada idu u Sarajevo. Vidite šta se dešava i kakvi su pritisci na Banja Luku i na Beograd. Sve nam se isto ponavlja u poslednjih 100 godina. Republika Srpska ima jasnu svoju politiku, pokušaji nametanja i guranje Srba u bratstvo i jedinstvo koje nas je mnogo koštalo u svim dosadašnjim ratovima se neće ponovo desiti - kaže Pavlović.

On dodaje da je Srba tamo sve manje, jer je tamo život nemoguć što je nateralo ljude da odlaze iz Sarajeva i svih ostalih mesta u federaciji, jer sud Bosne i Hercegovine osuđuje samo Srbe.

- Taj deo Bosne i Hercegovine nije uopšte siguran za Srbe. Kada je u pitanju Trebinje, to je siguran grad bez incidenata, ništa se ne dešava. Bošnjaci koji žive u Republici Srpskoj imaju ista prava, ništa im ne fali - kaže Pavlović.

