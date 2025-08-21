POLICAJAC U BRČKOM OBIO STAN LJUBAVNICE PA POGINUO DOK JE BEŽAO NIZ OLUK! Ovo je stradali inspektor, kolege na licu mesta zatekle ŠOK SCENU! (FOTO)
Sve se odigralo sinoć oko jedan sat iza ponoći u ulici Braće Ribnikara u Brčkom.
Nakon pronalaska tela, u automobilu inspektora zatečena je bivša žena vlasnika stana, koja je zadržana u policiji.
Iz Policije Brčko distrikta saopšteno je da je noćas u 1.06 časova prijavljeno da se u stanu, na trećem spratu, čuje buka i lupanje zbog čega se posumnjalo da je u toku provala, jer je vlasnik odsutan.
”Nakon prijave policijski službenici su izašli na lice mesta i preduzeli sve mere i radnje iz svoje nadležnosti u vezi sa navedenim događajem, gde je utvrđeno da je nepoznato lice upotrebom, najverovatnije originalnog ključa, izvršilo neovlašćen ulazak u stan, te je isto u nameri udaljavanja s lica mesta zadobilo povrede od kojih je preminulo. U neposrednoj blizini mesta događaja u vozilu stradalog zatečena je bivša supruga vlasnika stana, koja se dovodi u vezu sa izvršenjem krivičnog dela”, saopštila je policija.
Kako saznaje ATV policajci su po dolasku u zgradu kucali na ulazna vrata stana i dozivali, ali im niko nije odgovarao. Bili su u telefonskom kontaktu s vlasnikom stana koji im je dao dozvolu da izvrše nasilan uzlazak u stan. Pozvani su i vatrogasci, koji su otvorili vrata.
”Po ulasku policajci su u stanu zatekli tragove premetačine, kao i izvađen sef u koji je neko pokušao da obije. S unutrašnje strane ulaznih vrata nalazio se originalan ključ od stana, te su primetili i da je prozor otvoren. Ispod prozora pred zgradom su zatekli telo i odvaljen oluk, što ukazuje da je muškarac najverovatnije stradao usled pada, prilikom pokušaja bekstva iz stana”, kaže izvor ATV-a.
Policijski inspektor Muhamed Žižić (55), koji je bio van službe, smrtno je stradao u noći sa srede na četvrtak u naselju Eš u Brčkom, kada je pao sa trećeg sprata pokušavajući da pobjegne niz oluk iz stana u kojem je zatečen u izvršenju provale – piše Crna-Hronika.
On pojašnjava da je pravi šok usledio kada su policajci shvatili da je stradali njihov kolega inspektor. U blizini zgrade potom su uočili njegov automobil, a u njemu su zatekli bivšu suprugu od vlasnika stana, s kojom je inspektor bio u ljubavnoj vezi.
Inače, vlasnik stana u Brčkom poseduje zlatarsku radnju, a razvod braka nije tekao mirno i u nekoliko navrata su jedno drugog prijavljivali policiji. Pre tri meseca je prijavljena krađa u zlatari, koja je takođe izvršena pomoću originalnog ključa. Prema informacijama iz istrage video nadzorom je utvrđeno da je u svemu učestvovala njihova ćerka i to dok ju je majka čekala u automobilu. Tu krađu je istraživao sada stradali inspektor koji je od tada često viđan u društvu osumnjičene.
Nakon što je zatečena u automobilu stradalog inspektora, bivša supruga vlasnika stana noćas je zadržana u policiji, a potom je uhapšena i nalazi se na kriminalističkoj obradi.
”Na licu mesta izvršen je uviđaj i policija, pod nadzorom tužilaštva, preduzima dalje istražne radnje na utvrđivanju svih okolnosti pod kojima se navedeni događaj desio, te će po okončanju istih javnost biti blagovremeno informisana”, navodi se u saopštenju policije.
