Početak posebne sednice Narodne skupštine Republike Srpske prolongiran je za 11.30 časova zbog anonimne dojave o postavljenoj eksplozivnoj napravi.

Novinar RTRS javlja da se vrše pregledi i provere.

Nakon dojave, poslanici, ministri u ostavci, novinari, kao i osoblje skupštine napustili su objekat radi kontradiverzione provere koja je u toku.

Narodna skupština Republike Srpske Foto: Shutterstock

Posebna sednica Narodne skupštine Republike Srpske trebalo je da počne u deset časova, a na dnevnom redu je i razmatranje i usvajanje odluke o raspisivanju referenduma povodom presude Suda BiH i odluke CIK o oduzimanju predsedničkog mandata Miloradu Dodiku.

Konferencija Milorada Dodika Foto: Videoplus

Referendum povodom toga održaće se 18. ili 25. oktobra, a Dodik je poručio da nema nameru da poštuje okupacionu silu.

