Dojava o bombi u Narodnoj skupštini Republike Srpske, odložen početak posebne sednice o raspisivanju referenduma povodom presude Suda BiH i odluke CIK o oduzimanju mandata Dodiku
KONTRADIVERZIONA PROVERA U TOKU
DOJAVA U BOMBI U NARODNOJ SKUPŠTINI REPUBLIKE SRPSKE! Hitno izvedeni napolje poslanici, ministri i novinari, odložen početak posebne sednice o REFERENDUMU
Slušaj vest
Početak posebne sednice Narodne skupštine Republike Srpske prolongiran je za 11.30 časova zbog anonimne dojave o postavljenoj eksplozivnoj napravi.
Novinar RTRS javlja da se vrše pregledi i provere.
Nakon dojave, poslanici, ministri u ostavci, novinari, kao i osoblje skupštine napustili su objekat radi kontradiverzione provere koja je u toku.
Narodna skupština Republike Srpske Foto: Shutterstock
Posebna sednica Narodne skupštine Republike Srpske trebalo je da počne u deset časova, a na dnevnom redu je i razmatranje i usvajanje odluke o raspisivanju referenduma povodom presude Suda BiH i odluke CIK o oduzimanju predsedničkog mandata Miloradu Dodiku.
Konferencija Milorada Dodika Foto: Videoplus
Vidi galeriju
Referendum povodom toga održaće se 18. ili 25. oktobra, a Dodik je poručio da nema nameru da poštuje okupacionu silu.
(Kurir.rs/RTRS)
Reaguj
Komentariši