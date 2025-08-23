Šesnaest osoba koje se dovode u vezu sa švercom droge uhapšeno je u akciji Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, sprovedenoj na 40 lokacija na području Dobija, Stabara, Teslića, Broda i Petrova.
Bosna i Hercegovina
VELIKA AKCIJA MUP-a REPUBLIKE SRPSKE: Zbog šverca droge uhapšeno 16 osoba!
"U okviru akcije uhapšeno je 16 osoba koja se dovode u vezu sa izvršenjem krivičnih dela nedozvoljena proizvodnja i promet opojnih droga i izazivanje opšte opasnosti", saopštili su iz MUP RS.
Akcija je izvedena po nalogu Okružnog suda u Doboju i pod nadzorom dobojskog Okružnog javnog tužilaštva Doboj, u saradnji sa policijskim službenicima policijskih uprava Doboj, Banjaluka, Prijedor, Gradiška, Mrkonjić Grad i Žandarmerijom RS, saopšteno je.
Kurir.rs/Beta
