"U okviru akcije uhapšeno je 16 osoba koja se dovode u vezu sa izvršenjem krivičnih dela nedozvoljena proizvodnja i promet opojnih droga i izazivanje opšte opasnosti", saopštili su iz MUP RS.

Akcija je izvedena po nalogu Okružnog suda u Doboju i pod nadzorom dobojskog Okružnog javnog tužilaštva Doboj, u saradnji sa policijskim službenicima policijskih uprava Doboj, Banjaluka, Prijedor, Gradiška, Mrkonjić Grad i Žandarmerijom RS, saopšteno je.

Kurir.rs/Beta

