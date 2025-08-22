Slušaj vest

Za tu odluku je glasalo svih 60 poslanika prisutnih u sali.

Prethodno on je na početku sednice rekao da se na ostavku odlučio kao politički odgovoran čovek u nameri da se omogući postizanje što većeg konsenzusa i jedinstva u Srpskoj.

"Smatram da je Republika Srpska, nakon odluka Suda, Tužilaštva i CIK-a BiH koje se odnose na predsednika Srpske Milorada Dodika, možda u najtežoj poziciji od završetka rata. Treba nam jedinstvo i sabornost da bismo sačuvali Srpsku", rekao je Višković na posebnoj sednici Narodne skupštine Republike Srpske.

On je istakao da premijer u mandatu od četiri godine nema pravo da vrši izmene više od trećine od ukupnog sastava Vlade.

"Vlada Republike Srpske je 2022. godine imala situaciju da su dva ministra podnela ostavku iz moralnih razloga na šta sam ponosan, kao i na ovo što sada lično radim", dodao je Višković, prenosi Srna.

On je naglasio da niko svoj komfor ne može da stavi iznad onih koji su dali živote za Srpsku, niti iznad Republike.