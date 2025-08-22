Predsednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je danas da je Mirko Miljatović aktivista Liste za pravdu i red iz Novog Grada priveden, jer je lažno dojavio da je u Narodnoj skupštini podmetnuta bomba.
Bosna i Hercegovina
ON JE DOJAVIO DA JE U SKUPŠTINI REPUBLIKE SRPSKE BOMBA? Oglasio se Dodik i otkrio - Aktivista "Liste za pravdu i red" priveden
- Miljatovića, koji je aktivista stranke Nebojše Vukanovića, policija je privela zbog lažne dojave o bombi u Narodnoj skupštini - rekao je Dodik na posebnoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske, prenosi Srna.
Zbog dojave o postavljenoj eksplozivnoj napravi za koju je utvređno da je lažna, kasnio je početak posebne sednice Skupštine.
- Lišen je slobode i pronađen mu je telefon sa koga je lažno dojavio da je u Narodnoj skupštini podmetnuta bomba - kazao je Milorad Dodik.
U 10.07 u Službu parlamenta Srpske stigla je dojava o bombi nakon čega su svi prisutni morali da napuste zgradu Narodne skupštine Republike Srpske.
Nakon toga počeo je pretres zgrade, a početak sednice kasnio je više od dva i po sata.
