- Miljatovića, koji je aktivista stranke Nebojše Vukanovića, policija je privela zbog lažne dojave o bombi u Narodnoj skupštini - rekao je Dodik na posebnoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske, prenosi Srna.

Zbog dojave o postavljenoj eksplozivnoj napravi za koju je utvređno da je lažna, kasnio je početak posebne sednice Skupštine.

- Lišen je slobode i pronađen mu je telefon sa koga je lažno dojavio da je u Narodnoj skupštini podmetnuta bomba - kazao je Milorad Dodik.

U 10.07 u Službu parlamenta Srpske stigla je dojava o bombi nakon čega su svi prisutni morali da napuste zgradu Narodne skupštine Republike Srpske.