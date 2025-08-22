Slušaj vest

Gost iz Metkovića sinoć je naručio jagnjetinu i pivo. Kada je završio sa obrokom, prema rečima vlasnika bara koji je pregledao nadzornu kameru, rekao je konobaru da mora da ode do automobila da bi uzeo novčanik.

Ali, umesto da se vrati i plati, on je ušao u auto i počeo da beži. Dežurni konobar Omer Bašić, videvši da gost beži, a nije platio, odmah je filmski reagovao - seo je u svoj BMW i počeo da ga juri, jer se setio da mu je gost, dok je jeo, slučajno rekao da putuje u Banjaluku.

Konobar ga je jurio sve do ulaza u Banjaluku, gde je sustigao policiju, koju je u međuvremenu pozvao sa svog mobilnog.

- Bojao sam se da će mu se nešto dogoditi, on je moj ponos, a situacija je bila opasna, znate da vožnja tako brzo sve do Banjaluke nije mala stvar, ali on je takav, ne podnosi nepravdu - rekao je brat konobara koji takođe radi u ovom restoranu.

On je i otkrio koliko je iznosio račun - 16 evra!

- Imao sam želju da ga nateram da povraća, ali policija mi nije dopustila - rekao je besni Bašić.

Gost je navodno, rekao policiji da nije hteo da plati jer je meso hladno. Zadržan je u stanici a posle se nudio da će da plati račun i još više od toga, 25 evra, "samo da sve završi".