Nesreća se dogodila oko 9.07 sati, kada je vozilo sletelo sa mosta i prevrnulo se na krov.

Vozač je od zadobijenih povreda preminuo na licu mesta, saopšteno je iz Policije Brčko distrikta BiH.

Vatrogasci pomagali da se telo izvuče

Obavljen je uviđaj kojem su, osim policijskih službenika, prisustvovali i mrtvozornik te pripadnici Profesionalne vatrogasne jedinice Brčko, koji su pomogli u izvlačenju tela.

Stradali je prevezen u gradsku mrtvačnicu, gde će, po nalogu dežurnog tužioca Tužilaštva Brčko distrikta, biti obavljena obdukcija.

Kurir.rs/Avaz

