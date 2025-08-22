Slušaj vest

Srpski član Predsedništva Bosne i Hercegovine Željka Cvijanović uputila je inicijativu Predsedništvu BiH da se američki predsednik Donald Tramp nominuje za Nobelovu nagradu za mir.

U obrazloženju ove inicijative, Cvijanović je istakla da je tokom svog drugog mandata predsednik SAD-a Donald Tramp "svojim diplomatskim angažmanom i ličnim autoritetom ostvario rezultate koji su ostavili značajan trag u međunarodnim odnosima i značajno doprineli stabilizaciji brojnih svetskih kriza".

"Ceneći njegove napore i dostignuća u oblasti mira, smatram opravdanim i zasluženim da Predsedništvo BiH donese odluku da predsednika Donalda Trampa predloži za Nobelovu nagradu za mir", navedeno je u njenoj inicijativi.

Cvijanović je ocenila da je u kratkom periodu od stupanja na dužnost Tramp "proaktivnim delovanjem doprineo zaustavljanju više oružanih sukoba i rešavanju ozbiljnih bezbednosnih kriza", poput onih između Јermenije i Azerbejdžana, Indije i Pakistana, Tajlanda i Kambodže...

Navela je i "nezaobilaznu ulogu predsednika Trampa u naporima za postizanje mira u Evropi, te mirovne inicijative i inovativni pristup na Bliskom istoku, usmeren na sprečavanje šire eskalacije u regionu kroz kontakte sa Izraelom, Iranom i Palestinom, koje su doprinele jačanju izgleda za stabilnost jednog od bezbednosno najizazovnijih regiona u svetu".

Predsedništvo BiH bi ovu inicijativu trebalo da razmatra u ponedeljak.