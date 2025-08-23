Slušaj vest

U saobraćajnoj nesreći koja se sinoć dogodila u Doboju poginuo je pešak.

Iz Policijske uprave Doboj su saopštili da se na regionalnom putu u mestu Podnovlje kod Doboja sinoć oko 21 čas dogodila saobraćajna nesreća u kojoj je učestvovalo lice B.Đ. iz Doboja koje je vozilo mercedesa i pešak lice Ž.M, takođe iz ovog grada koje je poginulo.