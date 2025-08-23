Sinoć se dogodila stravična saobraćajna nesreća u mestu Podnovlje kod Doboja gde je poginuo pešak. Vozač bio u alkoholisanom stanju.
UŽAS U SRPSKOJ!
STRAVIČNA NESREĆA U DOBOJU! Poginuo pešak, vozač bio u alkoholisanom stanju!
Slušaj vest
U saobraćajnoj nesreći koja se sinoć dogodila u Doboju poginuo je pešak.
Iz Policijske uprave Doboj su saopštili da se na regionalnom putu u mestu Podnovlje kod Doboja sinoć oko 21 čas dogodila saobraćajna nesreća u kojoj je učestvovalo lice B.Đ. iz Doboja koje je vozilo mercedesa i pešak lice Ž.M, takođe iz ovog grada koje je poginulo.
- Izvršenim ispitivanjem prisustva alkohola u organizmu kod vozača B.Đ. utvrđena je količina alkoloha u organizmu u iznosu od 1,72 g/kg. Uviđaj lica mesta su izvršili policijski službenici Policijske stanice za bezbednost saobraćaja Doboj, a istim je rukovodio dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Doboj - rekli su iz policije.
Reaguj
Komentariši