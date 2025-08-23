Slušaj vest

E.H. (40) iz Teslićauhapšen je juče na području ove lokalne zajednice jer se sumnjiči da je opljačkao džamiju, saznaju "Nezavisne novine".

On je stari policijski znanac, a nedavno je hapšen jer se sumnjičio da je tokom jedne noći izveo tri teške krađe u teslićkim radnjama.

Iz Policijske uprave Doboj su saopštili da je brzom reakcijom rasvetljeno krivično delo teška krađa.