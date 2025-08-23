Slušaj vest

E.H. (40) iz Teslićauhapšen je juče na području ove lokalne zajednice jer se sumnjiči da je opljačkao džamiju, saznaju "Nezavisne novine".

On je stari policijski znanac, a nedavno je hapšen jer se sumnjičio da je tokom jedne noći izveo tri teške krađe u teslićkim radnjama.

Iz Policijske uprave Doboj su saopštili da je brzom reakcijom rasvetljeno krivično delo teška krađa.

- Policijski službenici Policijske stanice Teslić su juče identifikovali lice E.H. sa područja grada Teslića, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršilo krivično delo teška krađa. Za navedeno lice postoji osnov sumnje da je istog dana u poslepodnevnim časovima izvršilo provalu u verski objekat na području grada Teslića, prilikom čega je otuđilo određenu količinu novca. Nakon dokumentovanja predmeta protiv navedenog lica Okružnom javnom tužilaštvu Doboj biće dostavljen izveštaj o izvršenom krivičnom delu - naveli su iz policije.

(Kurir.rs/Nezavisne/Preneo: V.M.)

