Slušaj vest

Okružni sud u Dobojuosudio je lice čiji su inicijali D.K. na osam godina zatvora zbog obljube deteta mlađeg od 15 godina.

Osim zatvorske kazne za krivično delo obljuba sa detetom mlađim od 15 godina, optuženom je izrečeno i osam meseci zatvora za krivično delo omogućavanje uživanja droge.

Reč je o prvostepenoj, nepravosnažnoj presudi, koja je donesena juče, objavljeno je na Fejsbuk stranici Okružog suda u Doboju.

Okružni sud u Doboju je 12. marta ove godine, zbog obljube lica mlađeg od 15 godina, osudio na zatvorske kazne N.P, D.S. i Đ.N.

N.P. je osuđen na četiri godine i 11 meseci zatvora, D.S. na dve godine i šest meseci, a Đ.N. na četiri godine i 11 meseci zbog obljube maloletnog lica i produženog krivičnog dela omogućavanje uživanja droge.