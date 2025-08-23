Predsednik Milorad Dodik predložio je danas Narodnoj skupštini RS kandidata za predsednika Vlade Republike Srpske Savu Minića iz Šamca.
Bosna i Hercegovina
SAVO MINIĆ MANDATAR ZA SASTAV NOVE VLADE REPUBLIKE SRPSKE: Dodik izneo predlog Narodnoj skupštini
Predsednik je uputio predlog Narodnoj skupštini na osnovu ovlašćenja iz člana 80. stav 1. tačka 2, a u vezi sa članom 94. stav 10. Ustava Republike Srpske, navodi se u saopštenju iz njegovog kabineta.
Savo Minić, je dosadašnji ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, a sada je zvanično je mandatar za sastav nove Vlade Republike Srpske, saopšteno je iz kabineta Predsednika.
Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske usvojil su juče ostavku predsednika Vlade Republike Srpske Radovana Viškovića.
