Osamnaestogodišnji Đ. M. iz Šipova, koji je teško povređen u saobraćajnoj nesreći 17. avgusta kod Šipova, preminuo je u UKC Republike Srpske nakon što je podlegao povredama.

Teška nesreća se, podsetimo, dogodila na regionalnom putu Šipovo - Kupres, u mestu Mujdžići, a prijavljena je u nedelju u 1.52.

U nezgodi je učestvovao golf, kojim je upravljao D. M. (19) iz Banjaluke. Sa njim u vozilu su bili L. Š., N. Š. i Đ. M., a koji je nakon nezgode prevezen u Banjaluku.

(Kurir.rs/Glas Srpske)

