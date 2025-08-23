Slušaj vest

U mestu Gradina, opština Velika Kladuša u Bosni i Hercegovini, dogodila se tragična nesreća u kojoj je život izgubio radnik preduzeća JKUP Komunalije.

Do nesreće je došlo kada je Enes Rizvić (42), rođen u Velikoj Kladuši, pao s kamiona dok je obavljao redovne radne zadatke.

Na mesto nesreće odmah su upućeni policijska patrola i ekipa Doma zdravlja Velika Kladuša. Lekari su, nažalost, mogli samo da konstatuju smrt radnika, koji nije davao znakove života po dolasku ekipe hitne pomoći.

Prema svedočenju radnih kolega, nesreća se dogodila tokom prikupljanja smeća u mestu Gradina. Rizvić je, stojeći na metalnoj platformi na zadnjem delu vozila marke Transporter, iz neutvrđenih razloga izgubio ravnotežu i pao na kolovoz, zadobivši smrtonosne povrede.

Na mestu događaja izvršen je uviđaj pod nadzorom dežurnog tužioca, mrtvozornika, inspektora zaštite na radu i istražitelja.

Tužilac je naložio obdukciju tela u Kantonalnoj bolnici kako bi se utvrdio tačan uzrok smrti.