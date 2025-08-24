Slušaj vest

Austrijski mediji objavili su priču o zatvoreniku iz Bosne i Hercegovine za kojeg se veruje da je bio neprikosnoveni "kralj kokaina", a čijom trgovinom je rukovodio iz zatvora u Klagenfurtu.

Iako je ovaj 39-godišnji državljanin BiH još na suđenju rekao da apsolutno nema ništa sa tim, ljudi koji su radili za njega, a koji su uhapšeni, priznali su sve pa i to za koga su radili.

Ovaj zatvorenik nalazio se na čelu narko-klana koji je bio aktivan širom Austrije, a prema istrazi, centralno čvorište gde se sva švercovana droga “slivala” bio je penthaus u Gracu.

U optužnici stoji da se njegov klan tereti za šverc i preprodaju najmanje sedam kilograma kokaina, 15 kilograma heroina, 16 kilograma amfetamina te 34 kilograma kanabisa.

Navodno, ulična vrednost ove droge je milionska.

Inače, tokom suđenja moglo se čuti da je on nekada živeo u Americi gde je radio fasade. Međutim, pre nekoliko godina je deportovan baš zato što je otkriveno da se bavi švercom narkotika.

U Austriji živi od 2014. godine i tokom proteklih godina nekoliko puta je bio osuđivan. On je iz zatvora u u Klagenfurtu i rukovodio narko-klanom, a kako se moglo čuti na suđenju, rezultati medicinskih testova pokazali su da on najverovatnije i u zatvoru koristi narkotike, a on je i sam priznao da je zavisnik.

Tužilaštvo je gotovo sigurno da njegova organizacija stoji iza ovog milionskog šverca narotika, jer su to potvrdili i sitni dileri koji su radili za osuđenog. Navodno, svi oni su priznali da su radili upravo za njega.

Inače, zanimljivo je da je on jedno vreme bio u begu, a uhapšen je nakon saobraćajnog prekršaja u Zagrebu, nakon čega je izručen Austriji.