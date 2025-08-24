Slušaj vest

Dodik je rekao za RTRS da je sednica Narodne skupštine Republike Srpske dokaz da je u Srpskoj stabilno stanje.

"Dokaz je i ova odluka o referendumu. Mi smo fokusirani na mir i funkcionisanje", istakao je Milorad Dodik.

Poručio je da neće biti bilo kakvog oblika nasilja i da će se odluke donositi na demokratski način ispitivanjem volje naroda.

"Samo oni nama drže predavanja, te usnule demokrate. Evropa je jedna lažljiva priča. Ona će u narednih godinu krahirati. Nemaju ekonomiju, kada ste čuli da pričaju o ljudskim pravima. Od evropskih integracija nema ništa. To je propalo", naveo je Dodik.

Podsetio je da je i on sam radio na evropskim pitanjima i verovao u tu priču.

"Oni znaju da je svako moje pojavljivanje na izborima moja pobeda.

Tako govore i ankete...Moja ponuda je sledeća - vratimo nadležnosti Republici Srpskoj - da bira svog predsednika, svoj parlament i lokalne zajednice i vratimo taj oblik suverenosti nama, ja se neću kandidovati. Meni je važno da Srpska dobije ono što njoj pripada", naglasio je Dodik.

Ukazao je da suverenitetom jedino može da raspolaže narod.

"Mi ćemo sprovesti referendum, ne želim nasilje, ali hoću da se narod izjasni na referendumu. Ja ću poštovati volju naroda, a zašto to ne poštuje Šmit? Šta je odlučujuće - volja naroda ili volja dekreta? Zato oni i sprečavaju ovu priču. Ne moram ja biti u pravu ili biti omiljen, ali nemoguće je da sam ja 100 odsto grešan", rekao je Dodik.

Narodna skupština Republike Srpske usvojila je odluku o raspisivanju referenduma povodom presude Suda BiH predsedniku Miloradu Dodiku i odluke Centralne izborne komisije BiH o prestanku mandata Dodiku i odredila da će referendum biti održan 25. oktobra.

Referendumsko pitanje glasi "da li prihvatate odluke neizabranog stranca Kristijana Šmita i presude neustavnog Suda BiH izrečene protiv predsednika Republike Srpske, kao i odluku CIK-a o oduzimanju mandata predsedniku Miloradu Dodiku".