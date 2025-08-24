Slušaj vest

Milorad Dodik, kojem je CIK BiH oduzela mandat predsednika, izjavio je da se personalne promene u novoj vladi mogu desiti samo u sastavu ministara koje predlaže SNSD-a.

- Naši koalicioni partneri će verovatno ostati na istim personalnim rešenjima. Više od polovine članova neće biti dirnut - rekao je Dodik, koji je i lider SNSD-a.

On je istakao da će nova vlada morati da ispuni nekoliko važnih stvari - nastavi priču oko referenduma i nastavi ekonomski rast.

- Mi želimo da Srpska iduće godine ima četiri milijardi KM investicija - rekao je Dodik.

1/13 Vidi galeriju Milorad Dodik Foto: EPA/Nidal Saljic, MIKHAIL TERESHCHENKO/SPUTNIK/KREMLIN POOL/SPUTNIK POOL

Podsetio je da je SNSD ponudio da se formira vlada nacionalnog jedinstva i da je bio spreman da ponudi mandat nekome iz opozcije, što su oni odbili.

- To jedinstvo nam treba i to je ključno pitanje. Treba nam jedinstvo na nivou BiH - rekao je Dodik za RTRS.

On je istakao da je opozcija odustala od te priče, tako da ne može da se napravi vlada nacionalnog jedinsta, ali može vlada koja će biti većinska.

- Za izbor Vlade su potrebna 42 glasa, a da mi imamo 54 poslanika i fale nam dva da imamo dvotrećinsku većinu - rekao je Dodik.

Ocenio je da mandatar za sastav nove vlade Savo Minić ima posebnu energiju, da je spreman da radi i da je narodni čovek.

1/6 Vidi galeriju Milorad Dodik Foto: Printskrin RTS

Dodao je da jedino volja naroda ima legitimitet, a ne "volja dekreta ili neizabranog stranca".

Dodik je rekao za RTRS da je sednica Narodne skupštine dokaz da je u Srpskoj stabilno stanje.

- Dokaz je i ova odluka o referendumu. Mi smo fokusirani na mir i funkcionisanje - istakao je Dodik.

Poručio je da neće biti bilo kakvog oblika nasilja i da će se odluke donositi na demokratski način ispitivanjem volje naroda.

- Samo oni nama drže predavanja, te usnule demokrate. Evropa je jedna lažljiva priča. Ona će u narednih godinu krahirati. Nemaju ekonomiju, kada ste čuli da pričaju o ljudskim pravima. Od evropskih integracija nema ništa. To je propalo - naveo je Dodik.

Podsetio je da je i on sam radio na evropskim pitanjima i verovao u tu priču.

1/12 Vidi galeriju Konferencija Milorada Dodika Foto: Videoplus

- Oni znaju da je svako moje pojavljivanje na izborima moja pobeda. Tako govore i ankete. Moja ponuda je sledeća - vratimo nadležnosti Republici Srpskoj - da bira svog predsednika, svoj parlament i lokalne zajednice i vratimo taj oblik suverenosti nama, ja se neću kandidovati. Meni je važno da Srpska dobije ono što njoj pripada - naglasio je Dodik.

Ukazao je da suverenitetom jedino može da raspolaže narod.

- Mi ćemo sprovesti referendum, ne želim nasilje, ali hoću da se narod izjasni na referendumu. Ja ću poštovati volju naroda, a zašto to ne poštuje Šmit? Šta je odlučujuće - volja naroda ili volja dekreta? Zato oni i sprečavaju ovu priču. Ne moram ja biti u pravu ili biti omiljen, ali nemoguće je da sam ja 100 odsto grešan - rekao je Dodik.

1/6 Vidi galeriju Milorad Dodik na svenarodnom skupu u Beogradu Foto: Damir Dervisagić, Damir Dervišagić

Narodna skupština usvojila je odluku o raspisivanju referenduma povodom presude Suda BiH predsedniku Miloradu Dodiku i odluke Centralne izborne komisije BiH o prestanku mandata Dodiku i odredila da će referendum biti održan 25. oktobra.