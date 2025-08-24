Slušaj vest

Na groblju u Trnopolju juče su sahranjene Amira Kararić (45) i njena ćerka Erna Kararić (24), koje su tragično izgubile život od posledica teške saobraćajne nesreće koja se dogodila 12. avgusta kod Prijedora.

Veliki broj vernika, rodbine, prijatelja i komšija okupio se kako bi ispratio na večni počinak majku i kćerku, čime je dodatno potvrđeno koliko su bile cenjene i voljene u svojoj zajednici. Dženazi su prisustvovali i brojni prijatelji drugih konfesija, što je još jednom pokazalo snagu zajedništva u trenucima bola.

Amira je preminula 19. avgusta na Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske, dok je njena kćerka Erna, nakon višednevne borbe, preminula 21. avgusta.

Na dženazi se prisutnima obratio Mujaga ef. Delić, imam u džematu Trnopolje, koji je u emotivnom govoru uputio teške, ali i opominjuće reči:

"Ja ću pre svega pitati Amiru i Ernu hoće li one nama oprostiti, kao društvu, zajednici, što nisu imale gde da šetaju? Put koji je ubitačan, gde nema ni ležećih policajaca, gde se znakovi jedva vide... Društvu i zajednici koja je odgovorna ja, vi, svi mi. Zato pitam, hoće li one nama oprostiti? Neka nam ova dženaza svima bude opomena, svetlo kada sednemo za volan da se setimo njih i da nikada ne dozvolimo da se ovakva tragedija ponovi.”

Podsetimo, u nesreći je učestvovao vozač M. B. iz Trnopolja koji je automobilom marke "golf" udario tri pešaka, među kojima je bilo i jedno maloletno lice. Svi su prevezena na UKC RS u Banjaluku, ali Amira i Erna, nažalost, nisu izdržale zadobijene povrede.

Okupljeni na dženazi, u suzama i bolu, poručili su da će se Amira i Erna pamtiti po dobroti, vedrini i blizini ljudima, a njihova prerana smrt ostaće bolna rana celoj zajednici.

Iza njih su ostali otac i brat blizanac, odnosno suprug i sin, dok je Erna imala i malog sina Mirnesa.