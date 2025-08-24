Slušaj vest

Smrtno je stradao motociklista Admir Cucak (34) u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila juče u 18:15, u sarajevskom naselju Sokolović Kolonija.

Admir Cucak živeo je u Butmiru i bavio se prodajom automobila. Bio je otac maloletnog sina. Vest o njegovoj smrti potresla je prijatelje, porodicu i sve one koji su ga poznavali.

Na društvenim mrežama i među prijateljima odjekuju oproštajne poruke za nastradalog 34-godišnjaka:

"Neka ti je večni rahmet, dragi prijatelju. Zauvek ćeš ostati u našim srcima.“

Kako je potvrđeno iz Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, do nesreće je došlo kada je motocikl marke Honda, kojim je upravljao, skrenuo s kolovoza u desnu stranu, nakon čega je udario u putnički automobil marke Dacia, kojim je upravljao A. A. (41) iz Sarajeva.