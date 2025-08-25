Bosna i Hercegovina
POSLEDNJI SNIMAK RADNIKA KOJI JE PAO SA KAMIONA I POGINUO: Ovo su trenuci pre tragedije (VIDEO)
U mestu Gradina, opština Velika Kladuša u Bosni i Hercegovini, dogodila se tragična nesreća u kojoj je život izgubio radnik preduzeća JKUP Komunalije.
Do nesreće je došlo kada je Enes Rizvić (42), rođen u Velikoj Kladuši, pao s kamiona dok je obavljao redovne radne zadatke.
Sada je obljavljen njegov poslednji snimak, koji je nastao nedugo pre tragičnog ishoda.
Prema svedočenju njegovih kolega, nesreća se dogodila tokom prikupljanja smeća u mestu Gradina.
Rizvić je, stojeći na metalnoj platformi na zadnjem delu vozila marke Transporter, iz neutvrđenih razloga izgubio ravnotežu i pao na kolovoz, zadobivši smrtonosne povrede.
(Kurir.rs/Avaz.ba)
