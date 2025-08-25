Slušaj vest

Kako piše RTRS, jedna žena je poginula, a tri lica su povređena u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u mestu Dujmovići, opština Trnovo, rečeno je u MUP-u Kantona Sarajevo. Nesreća se desila sinoć u 19:35 časova, kada se automobil "golf šest" prevrnuo.

Tri lica su zadobila povrede, dok je jedna osoba preminula na licu mesta.

Posle obavljenog uviđaja, biće utvrđene okolnosti pod kojima je došlo do saobraćajne nesreće.

(Kurir.rs/RTRS/Preneo: V.M.)

Ne propustiteBosna i HercegovinaOPLJAČKANA DŽAMIJA U TESLIĆU! Uhapšen stari policijski znanac!
islam-agina-dzamija-foto-youtube-pt.jpg
Bosna i HercegovinaSTRAVIČNA NESREĆA U DOBOJU! Poginuo pešak, vozač bio u alkoholisanom stanju!
bih.jpg
Bosna i HercegovinaPOLICAJAC U BRČKOM OBIO STAN LJUBAVNICE PA POGINUO DOK JE BEŽAO NIZ OLUK! Ovo je stradali inspektor, kolege na licu mesta zatekle ŠOK SCENU! (FOTO)
Policajac iz Brčkog Muhamed Ž. koji je stradao tokom obijanja stana
Bosna i HercegovinaHAPŠENJA ZBOG DEČIJE PORNOGRAFIJE U REPUBLICI SRPSKOJ: Nastavak akcije "Sistem 2025", privedene tri osobe u Doboju, Istočnom Sarajevu i Zvorniku
124428.jpg