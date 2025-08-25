Teška saobraćajna nesreća dogodila se u mestu Dujmovići u BiH, kada je prilikom prevrtanja automobila poginula jedna žena, a tri osobe su povređene.
UŽAS!
TRAGEDIJA NA PUTU! Poginula žena, tri osobe povređene posle prevrtanja "golfa 6"
Slušaj vest
Kako piše RTRS, jedna žena je poginula, a tri lica su povređena u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u mestu Dujmovići, opština Trnovo, rečeno je u MUP-u Kantona Sarajevo. Nesreća se desila sinoć u 19:35 časova, kada se automobil "golf šest" prevrnuo.
Tri lica su zadobila povrede, dok je jedna osoba preminula na licu mesta.
Posle obavljenog uviđaja, biće utvrđene okolnosti pod kojima je došlo do saobraćajne nesreće.
Reaguj
Komentariši