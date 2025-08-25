U bosanskom selu Pidriš ovog jutra je osvanuo mraz, a sve podseća na to da nam jesen polako kuca na vrata.
U BiHproteklih dana, temperature su nešto niže nego što smo navikli u avgustu. O tome svedoči i objava BH Meteo, koji navode da je u jednom selu u BiH izmereno čak -1 stepen Celzijusa.
- Jesen stiže Dunjo moja. U selu Pidriš kod Gornjeg Vakufa jutros osvanuo mraz. Temperatura se spustila do -1 stepen Celzijusa. Hladno jutro i u ostatku zemlje. I u pojedinim nizinama Bosne merilo se do samo 4 stepena Celzijusovih - navode u objavi.
U ranijoj prognozi objavljenoj na njihovoj stranici, naveli su da će "u narednom periodu dominantno suvo vreme, tek retko uz dnevni razvoj naoblačenja, koja kap kiše ili prolazni pljusak sa grmljavinom. Neke značajnije padavine ne području čitave zemlje ne pre zadnjih dana avgusta ili početka septembra".
