Slušaj vest

Na graničnom prelazu u Gradišcipojačajno je prisustvo policije, koja je naoružana dugim cevima.

Kako "Nezavisne" nezvanično saznaju, reč je o redovnim policijskim aktivnostima.

Naime, reč je o policijskom, redovnom obezbeđenju transfera novca iz države u državu.

(Kurir.rs/Nezavisne/Preneo: V.M.)

Ne propustiteBosna i HercegovinaPORODILA SE U AUTOMOBILU NAKON SAOBRAĆAJKE! Filmska drama sa srećnim krajem u Republici Srpskoj, rođen zdrav dečak, tata pomogao da on dođe na svet
hitna-pomoc-bih.jpg
Bosna i Hercegovina(VIDEO) DRAMATIČNI SNIMCI IZ VAZDUHA POPLAVLJENIH PODRUČJA: Ogromna šteta ostala posle padavina, užasne poplave uništile Republiku Srpsku (FOTO)
Poplave republika srpska.jpg
Bosna i HercegovinaVODOSTAJ SAVE U GRADIŠCI U PORASTU: Za sada nisu ugrožena naselja pored reke, pod uslovom da padavine prestanu
vodostaj-foto-ap-jul-2017.jpg
Bosna i HercegovinaNEOBIČAN METEO FENOMEN ZABELEŽEN U OVOM GRADU U SRPSKOJ! Kako je to moguće u ovom snežnom haosu?! Evo i objašnjenja (foto)
bosanska gradiška.jpg