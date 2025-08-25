Naoružani policajci su primećeni na graničnom prelazu Gradiška između BiH i Hrvatske, a kako se saznaje u pitanju je bio transfer novca.
GRANIČNI PRELAZ GRADIŠKA
DUGE CEVI NA GRANICI SA HRVATSKOM! Opsadno stanje na prelazu Gradiška! Otkriveno šta se dešava!
Na graničnom prelazu u Gradišcipojačajno je prisustvo policije, koja je naoružana dugim cevima.
Kako "Nezavisne" nezvanično saznaju, reč je o redovnim policijskim aktivnostima.
Naime, reč je o policijskom, redovnom obezbeđenju transfera novca iz države u državu.
