Banjalučka policija je uhapsila nasilnika koji je u alkoholisanom stanju pretukao muškarca u jednom od banjalučkih restorana.
UŽAS U SRPSKOJ!
NASILNIK DOLIJAO, IDE IZA REŠETAKA! Mortus pijan u banjalučkom restoranu pretukao muškarca!
Slušaj vest
Muškarac Ž.K. iz Kneževauhapšen je zbog sumnje da je u ugostiteljskom objektu u Banjalucipretukao muškarca, saznaju "Nezavisne".
Inače, on je ranije hapšen zbog nasilničkog ponašanja, učešću u tučama, kao i zbog nasilja u porodici.
Kako su saopštili iz Policijske uprave Banjaluka, Ž.K. iz Kneževa je uhapšen juče zbog sumnje da je počinio krivično delo telesna povreda.
- Navedeno lice sumnjiči se da je u ugostiteljskom objektu u Banjaluci fizički napalo muškarca iz Banjaluke. Povređenom licu je ukazana lekarska pomoć u Službi hitne medicinske pomoći Banjaluka - navodi se u saopštenju banjalučke policije.
Dodaju da je posle alkotestiranja kod Ž.K. utvrđeno prisustvo od 1,50 promila alkohola u organizmu.
(Kurir.rs/Nezavisne)
Reaguj
Komentariši