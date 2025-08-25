Slušaj vest

Muškarac Ž.K. iz Kneževauhapšen je zbog sumnje da je u ugostiteljskom objektu u Banjalucipretukao muškarca, saznaju "Nezavisne".

Inače, on je ranije hapšen zbog nasilničkog ponašanja, učešću u tučama, kao i zbog nasilja u porodici.

Kako su saopštili iz Policijske uprave Banjaluka, Ž.K. iz Kneževa je uhapšen juče zbog sumnje da je počinio krivično delo telesna povreda.

- Navedeno lice sumnjiči se da je u ugostiteljskom objektu u Banjaluci fizički napalo muškarca iz Banjaluke. Povređenom licu je ukazana lekarska pomoć u Službi hitne medicinske pomoći Banjaluka - navodi se u saopštenju banjalučke policije.

Dodaju da je posle alkotestiranja kod Ž.K. utvrđeno prisustvo od 1,50 promila alkohola u organizmu.

(Kurir.rs/Nezavisne)

