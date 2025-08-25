Slušaj vest

U reci Spreči u mestu Miričina u Bosni i Hercegovini, pronađeno je telo.

Sumnja se da se radi o policajcu za kojim se traga od marta ove godine. Naime, već mesecima je vršena bezuspešna potraga za telom policajca kojeg je odnela bujica vode u reci Jali.

Samir Mustafić je nestao krajem marta, tokom intervencije u kojoj je, pokušavajući da uhvati osumnjičenog, ušao u nabujalu rijeku. Od tog trenutka gubi mu se svaki trag, a intenzivne potrage, koje su i dalje u toku, do danas nisu dale rezultate.

Mustafić je posthumno odlikovan medaljom za izuzetnu hrabrost.

Nakon što je pronađeno telo u reci Spreči, oglasili su se iz MUP.

- Danas 24. 8. 2025. godine, od ranih jutarnjih sati policijski službenici Jedinice policije za specijalnu podršku Uprave policije MUP TK-a sa pripadnicima GSS Lukavac nastavili su sa pretragom terena korita reke Spreče na području grada Gračanica, u cilju pronalaska tela policijskog službenika koji je 27. 3.2025.godine nestao u reci Jali - navode.

Zatim, dodaju da je tom prilikom, oko 9.30 sati u koritu reke Jale, u mestu Miričina, pronađeno beživotno muško telo, a najverovatnije se radi o policijskom službeniku za kojim se tragalo.

- O pronalasku tela upoznato je Kantonalno tužilaštvo Tuzlanskog kantona a na mesto događaja je upućena uviđajna ekipa Sektora kriminalističke policije Uprave policije MUP TK-a, koja će zajedno sa dežurnim tužiocem KTTK-a, izvršiti uviđaj. Sve dalje radnje, u cilju utvrđivanja identiteta i dr., preduzimaće se po nalogu i naredbama postupajućeg kantonalnog tužioca - istakli su u saopštenju.