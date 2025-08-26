POČELE KONSULTACIJE KOD MANDATARA ZA SASTAV NOVE VLADE RS: Savo Minić prvo primio delegaciju čelnika SNSD, nakon njih Socijalistička partija
Mandatar za sastav nove Vlade Republike Srpske Savo Minić započeo je konsultacije sa predstavnicima političkih partija sastankom sa delegacijom SNSD.
Na sastanak sa Minićem, koji se održava u Administrativnom centru Vlade Republike Srpske, došli su generalni sekretar stranke Srđan Amidžić, organizacioni sekretar Igor Dodik i potpredsednici SNSD Željka Cvijanović, Radovan Višković i Sanja Vulić.
Za 11 časova zakazane su konsultacije sa Socijalističkom partijom.
Nakon toga, u 12 časova Minić će konsultacije održati sa predstavnicima Narodne partije Srpske i Demokratskog narodnog saveza.
Za 13 časova planirane su konsultacije sa predstavnicima Ujedinjene Srpske a nakon toga, u 14 časova, i sa predstavnicima Socijalističke partije Srpske.
(Kurir.rs/ATV/Preneo: N. V.)