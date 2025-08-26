Slušaj vest

Mandatar za sastav nove Vlade Republike Srpske Savo Minić započeo je konsultacije sa predstavnicima političkih partija sastankom sa delegacijom SNSD.

Na sastanak sa Minićem, koji se održava u Administrativnom centru Vlade Republike Srpske, došli su generalni sekretar stranke Srđan Amidžić, organizacioni sekretar Igor Dodik i potpredsednici SNSD Željka Cvijanović, Radovan Višković i Sanja Vulić.

Za 11 časova zakazane su konsultacije sa Socijalističkom partijom.

Nakon toga, u 12 časova Minić će konsultacije održati sa predstavnicima Narodne partije Srpske i Demokratskog narodnog saveza.

Za 13 časova planirane su konsultacije sa predstavnicima Ujedinjene Srpske a nakon toga, u 14 časova, i sa predstavnicima Socijalističke partije Srpske.

(Kurir.rs/ATV/Preneo: N. V.)

