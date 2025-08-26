Slušaj vest

Pripadnici obezbeđenja Skupštine Grada Doboja, u Republici Srpskoj, danas su izneli iz skupštinske sale dva opoziciona odbornika, nakon što je predsednik gradskog parlamenta Zoran Blagojević zatražio da oni budu udaljeni sa sednice.

Na zahtev Blagojevića, funkcionera Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) Milorada Dodika, sa sednice su izbačeni odbornici Srpske demokratske stranke i Liste za pravdu i red, Stefan Gavrić i Miroslav Borojević.

Nakon što je Gavrić pitao zašto se na dnevnom redu sednice ne nalaze određene tačke, Blagojević ga je više puta opomenuo da se o dnevnom redu glasa bez rasprave, a potom mu je izrekao kaznu udaljavanja sa sednice.

Na video snimku, koji je objavila bijeljinska BN televizija i pojavio se na društvenim mrežama, čuje se kako Blagojević traži od odbornika da se izjasne o udaljenju Gavrića iz sale, a zatim i reakcija Borojevića, posle koje je naloženo da i on bude izbačen sa sednice.

Gavrić je odbio da izađe iz skupštinske sale, rekavši da "mogu samo da ga iznesu", što je podržao i Borojević.

Dva pripadnika obezbeđenja su potom prvo izneli Borojevića iz sale, noseći ga sa stolicom na kojoj je sedeo, a zatim su sa sednice izbacili i Gavrića.

Gavrić i Borojević su najavili su da će podneti krivičnu prijavu za "samovlašće", a pripadnici policije su od pripadnika skupštinskog obezbeđenja zatražili službene legitimacije.

Policija je legitimisala i Gavrića i Borojevića.