Osoba iz Cazina prijavila je Policijskoj upravi Prijedor da su u utorak ujutru njegovo vozilo na magistralnom putu Bosanska Krupa - Novi Grad, pokušala nasilno da zaustave dva nepoznata lica u drugom vozilu, pri čemu su oštetili njegov automobil.

Napad se dogodio na ulazu na teritoriju Republike Srpske, a vozač iz Cazina, kao i napadači, kretali su se prema Novom Gradu.

Policijska uprava Prijedor pod nadzorom tužioca Okružnog javnog tužilaštva Prijedor preduzima mere i radnje na rasvetljavanju krivičnog dela razbojništvo u pokušaju, saopšteno je iz ove uprave.

U toku je rad na utvrđivanju svih okolnosti prijave i pronalasku izvršioca i predmetnog vozila.

Kurir.rs/Nezavisne

