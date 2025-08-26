Slušaj vest

Turistkinja iz Bosne i Hercegovine, koja se na svom Instagram profilu predstavlja kao influenserka, izazvala je buru u turskoj javnosti nakon što je na svoj profil postavila snimak kako igra oko koplja na kojem se nalazi turska zastava.

Zbog ovog neprimerenog čina i nepoštovanja turske zastave može dobiti od tri do pet godina zatvora.

Influenserka je turistički boravila u Kapadokiji, kada je i nastao ovaj sporni snimak, koji podseća na ples oko šipke.

Njen post je ubrzo bio zasut negativnim komentarima u kojima su je pratioci optužili da ne poštuje tursku zastavu, a snimak je došao i do lokalnih vlasti.

Poslanik konzervativne Partije pravde i razvoja u Nevšehiru, Emre Čališkan, osudio je ovaj neprimjereni čin, rekavši da je kultna crveno-bela zastava sa zvezdom i polumesecom "naša čast, zenica oka našeg".

Turistkinja iz BiH igra pol dens oko jarbola sa turskom zastavom Foto: Printscreen/instagram/blittem

I iz kancelarije guvernera Nevšehira su potvrdili da je mlada žena pod istragom zbog vređanja zastave.

Oni su dodali da je nepoštovanje njihove nacionalne zastave apsolutno neprihvatljivo.

Naime, prema članu 300 turskog krivičnog zakona, vređanje ili iskazivanje nepoštovanja prema turskoj zastavi je krivično delo.

A član 301 kaže da je krivično delo vređati tursku naciju ili državne institucije. Ova dva člana nose zatvorsku kaznu od tri i dve godine.

Čališkan je dodao da se ceo slučaj pomno prati kako bi osigurali da se protiv ove osobe preduzmu neophodne pravne mere.