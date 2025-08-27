Slušaj vest

Elvir Čustović iz Čikaga, koji je krajem decembra prošle godine pretio terorizmom u Republici Srpskoj, uhapšen je u Sarajevu na osnovu potrage koju je za njim raspisala PU Trebinje, saznaje ATV.

Po dolasku u BiH Čustovića je na aerodromu u Sarajevu uhapsila Granična policija BiH.

Čim je utvrđeno da je za njim raspisana potraga zbog terorizma, Čustović je uhapšen i predat u nadležnost PU Trebinje.

Nakon kriminalističke obrade sproveden je u Republičko javno tužilaštvo Republike Srpske.

Nakon saslušanja predložen mu je jednomesečni pritvor o kojem će odlučivati Okružni sud u Banjaluci.

Foto: Shutterstock

Istraga protiv Čustovića pokrenuta je nakon što je krajem decembra prošle godine telefonom pozvao službeni broj Policijske stanice u Gacku, a nakon toga i Policijske uprave u Trebinju i pretio da će pobiti sve živo, od dece, građana, pripadnika policije do predsednika Milorada Dodika.

”Muškarac je preko telefona pretio da će sve ”ubiti i zaklati”. Govorio je da će započeti rat u Bosni i Hercegovini i iznosio salve uvreda i pretnji. Poziv je uputio sa svog telefona i odmah je identifikovan”, kaže izvor ATV.

Foto: Rtrs

Čustoviću je na teret stavljeno da je počinio krivično delo terorizam iz člana 299. stav 2 (pretnja izvršenjem) za koje je zakonom zaprećena kazna od jedne do osam godina zatvora.