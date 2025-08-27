Slušaj vest

Sednica Centralne izborne komisije (CIK) BiH na kojoj će članovi raspravljati o Odluci o raspisivanju prevremenih izbora za predsednika Republike Srpske zakazana je za sutra u 13 časova.

- Sednicu će javnost moći da prati uživo na Jutjub kanalu - saopšteno je iz CIK-a.

Podsećamo, CIK je oduzeo mandat prvom čoveku Srpske Miloradu Dodiku, posle pravosnažne presude po kojoj je lider SNSD-a osuđen na jednogodišnju kaznu zatvora i šestogodišnju zabranu političkog delovanja.

(Kurir.rs/Glas Srpske)

Ne propustiteBosna i HercegovinaHAOS U SKUPŠTINI DOBOJA, OBEZBEĐENJE IZNELO ODBORNIKE IZ SALE! Jednog izvukli sa sve stolicom, potom red došao i na drugog (FOTO, VIDEO)
Doboj1888.jpg
Bosna i HercegovinaPOČELE KONSULTACIJE KOD MANDATARA ZA SASTAV NOVE VLADE RS: Savo Minić prvo primio delegaciju čelnika SNSD, nakon njih Socijalistička partija
Savo mInić.JPG
Bosna i HercegovinaDODIK OTKRIVA: Evo kakav će biti sastav nove vlade Republike Srpske (FOTO)
Screenshot 2025-08-10 104802.png
Bosna i HercegovinaFOKUSIRANI SMO NA MIR, LEGITIMITET IMA SAMO VOLJA NARODA: Oglasio se Dodik i jasno poručio - Neće biti nikakvog nasilja, odluke ćemo donositi demokratski
profimedia-0998353505.jpg