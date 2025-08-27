CIK BiH sutra će raspravljati o Odluci o raspisivanju prevremenih izbora za predsednika Republike Srpske.
Bosna i Hercegovina
POTVRĐENO: CIK BiH sutra o raspisivanju izbora za predsednika Srpske
Sednica Centralne izborne komisije (CIK) BiH na kojoj će članovi raspravljati o Odluci o raspisivanju prevremenih izbora za predsednika Republike Srpske zakazana je za sutra u 13 časova.
- Sednicu će javnost moći da prati uživo na Jutjub kanalu - saopšteno je iz CIK-a.
Podsećamo, CIK je oduzeo mandat prvom čoveku Srpske Miloradu Dodiku, posle pravosnažne presude po kojoj je lider SNSD-a osuđen na jednogodišnju kaznu zatvora i šestogodišnju zabranu političkog delovanja.
(Kurir.rs/Glas Srpske)
