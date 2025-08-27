TRAGEDIJA KOJA JE FEDERALNI DEO BIH ZAVILA U CRNO

TRAGEDIJA KOJA JE FEDERALNI DEO BIH ZAVILA U CRNO

Slušaj vest

Dok su u Jablaniciotpočele pripreme za dostojanstveno obeležavanje prve godišnjice smrti 19 osoba koje su stradale u nezapamćenoj katastrofi 4. oktobra prošle godine, dotle u Tužilaštvu Hercegovačko-neretvanskog kantona vlada duboko ćutanje, pišu federalni mediji.

Već duže vreme gotovo da nema nikakvih informacija iz ove pravosudne institucije u vezi s istragom koja se vodi skoro 11 meseci.

Novinari Dnevnog avaza pišu da nisu upseli da saznaju u kojoj je fazi ovaj predmet, budući da su tužioci Područne kancelarije u Konjicukoji su postupajući u ovom predmetu - na godišnjem odmoru.

Poslednje informacije koje su novinari dobili pre više od mesec odnosile su se na to da je Tužilaštvo primilo nalaz dodatnih veštačenja rudarske struke.

1/10 Vidi galeriju Tragedija u Jablanici Foto: AP/Armin Durgut, EPA/Nidal Saljic, Kurir/D. Petrović

Nalazi svih naloženih veštačenja su davno dostavljeni, pogotovo onaj veštaka geološke struke koji je ocenjen ključnim, s obzirom na to da se odnosi na utvrđivanje eventualnog doprinosa kamenoloma tamošnje lokalne kompanije tragediji u Donjoj Jablanici.

- Premda je činjenica da je reč o vrlo složenom i obimnom predmetu, s druge strane, ceo proces se odvija vrlo sporo. U prilog tome govori i činjenica da su pojedini članovi porodica žrtava tek nedavno, prema našim saznanjima, pozivani kao svedoci u ovom predmetu - ocenjuje Avaz.

1/7 Vidi galeriju Reporter Kurira zabeležio je potresne momente nakon stravičnih poplava u BiH Foto: Kurir/D. Petrović

Do sada su, uz silna veštačenja, postupajući tužioci su među prvim dokumentima dobili kompletan izveštaj, kao i dopunu tog dokumenta s propratnom dokumentacijom, od zapisnika o uviđaju s lica mesta sa svih lokaliteta do fotodokumentacije što su sačinili u Sektoru kriminalističke policije MUP-a HNK u saradnji sa PS Jablanica i PU Konjic do nalaza obducenta.

Obdukcija tela stradalih osoba je pokazala da je smrt kod većine nastupila usled gušenja zemljom i sličnim sadržajem.

Takođe, javnosti je poznato i da kompanija nije dobila koncesiju za kamenolom, niti je imala ekološku dozvolu, ali i da je uredno kompanija dobijala podsticaje kako od Kantonalne, tako i od Federalne vlade.

1/11 Vidi galeriju Poplave u Jablanici, Kurir na licu mesta Foto: Kurir/D.Petrović