BOSANSKI MEDIJI OTKRIVAJU: Koliko je odmakla ISTRAGA u vezi tragedije u Jablanici gde je poginulo 19 ljudi?(FOTO)
Dok su u Jablaniciotpočele pripreme za dostojanstveno obeležavanje prve godišnjice smrti 19 osoba koje su stradale u nezapamćenoj katastrofi 4. oktobra prošle godine, dotle u Tužilaštvu Hercegovačko-neretvanskog kantona vlada duboko ćutanje, pišu federalni mediji.
Već duže vreme gotovo da nema nikakvih informacija iz ove pravosudne institucije u vezi s istragom koja se vodi skoro 11 meseci.
Novinari Dnevnog avaza pišu da nisu upseli da saznaju u kojoj je fazi ovaj predmet, budući da su tužioci Područne kancelarije u Konjicukoji su postupajući u ovom predmetu - na godišnjem odmoru.
Poslednje informacije koje su novinari dobili pre više od mesec odnosile su se na to da je Tužilaštvo primilo nalaz dodatnih veštačenja rudarske struke.
Nalazi svih naloženih veštačenja su davno dostavljeni, pogotovo onaj veštaka geološke struke koji je ocenjen ključnim, s obzirom na to da se odnosi na utvrđivanje eventualnog doprinosa kamenoloma tamošnje lokalne kompanije tragediji u Donjoj Jablanici.
- Premda je činjenica da je reč o vrlo složenom i obimnom predmetu, s druge strane, ceo proces se odvija vrlo sporo. U prilog tome govori i činjenica da su pojedini članovi porodica žrtava tek nedavno, prema našim saznanjima, pozivani kao svedoci u ovom predmetu - ocenjuje Avaz.
Do sada su, uz silna veštačenja, postupajući tužioci su među prvim dokumentima dobili kompletan izveštaj, kao i dopunu tog dokumenta s propratnom dokumentacijom, od zapisnika o uviđaju s lica mesta sa svih lokaliteta do fotodokumentacije što su sačinili u Sektoru kriminalističke policije MUP-a HNK u saradnji sa PS Jablanica i PU Konjic do nalaza obducenta.
Obdukcija tela stradalih osoba je pokazala da je smrt kod većine nastupila usled gušenja zemljom i sličnim sadržajem.
Takođe, javnosti je poznato i da kompanija nije dobila koncesiju za kamenolom, niti je imala ekološku dozvolu, ali i da je uredno kompanija dobijala podsticaje kako od Kantonalne, tako i od Federalne vlade.
- Isto tako, poznato je i da je na području kamenoloma, kako su to pokazali preliminarni geološki izveštaji, pronađen značajan broj tehnogenih blokova dolomita s jasnim tragovima obrade, poput rezanja i bušenja, ali i blokovi gabra, stene koja prirodno nije prisutna u zoni kamenoloma i koja je, verovatno, dovezena radi obrade. Ti blokovi su precizno snimljeni GPS uređajem na više od 500 tačaka! - piše Avaz.
(Kurir.rs/Avaz)